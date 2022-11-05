İklim aktivistleri Madrid’de Goya’nın tablolarına kendilerini yapıştırdı

İklim aktivistleri, İspanya’nın başkenti Madrid’deki Prado Müzesi’nde İspanyol ressam Francisco de Goya’nın dünyaca ünlü iki tablosunun çerçevelerine kendilerini yapıştırdı.

İklim aktivistlerinin dünyaca ünlü ressamların tablolarını hedef alan eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Futuro Vegetal adlı iklim örgütüne bağlı iki aktivist, Prado Müzesi’nde İspanyol ressam Francisco de Goya’nın "La maja desnuda" (Çıplak Maya) ve "La maja vestida" (Giyinik Maya) tablolarının ortasına "+1,5" yazarak ellerine tabloların çerçevelerine yapıştırdı.

Aktivistler, "+1,5" yazısıyla iklim istikrarsızlığına neden olan dünyadaki hava sıcaklığı artışlarına dikkat çekmek istediklerini söyledi. Polis, 2 aktivistin gözaltına alındığını bildirdi.