’İkizler Çetesi’ operasyonunda 6 tutuklama

İkiz kardeşlerin Makedonya’dan yönettiği bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6’sı tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 9 şüpheliye elektronik kepçe takılarak, 1 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T.’nin yöneticiliğini yaptığı bahis çetesine yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 37 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen çeteye yönelik, 20 Aralık 2022 tarihinde operasyon düzenlendi. Yakalanan 26 şüpheli şahıstan 10’u tutuklanırken, 11 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma çerçevesinde devam eden çalışmalar ve şüphelilerin incelenen dijital materyallerinden yapılan tespitle; 17 şüpheli şahsın yasa dışı bahis organizasyonda kullanılan hesaplarını yönettiği, 3. kişilerden bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı topladığı, ATM’lerden para çektiği ve canlı destek faaliyetlerini yürüttüğü tespit edildi. Makedonya’dan yönetilen bahis çetesine yapılan operasyon sonrasında, tespit edilen şüpheli şahıslardan 2 şüphelinin yurtdışına çıktığı, bazı şüphelilerin ise ikamet adreslerini ve GSM hatlarını değiştirerek yurtdışına çıkış hazırlığında olduğu belirlendi. İzmir merkezli Diyarbakır, Isparta, Mersin, Van illerinde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 16 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kaldıkları suç evine yapılan baskında, suçta kullandıkları dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonlarına el konuldu. Bu bilgisayarlarda yasa dışı bahis sitelerinin açık olduğu, bahis çetesi çalışanlarının haftalık çalışma çizelgesini gösterir tablolar, yasa dışı bahis sitelerinde yatırılan - çekilen para tutarlarını gösterir belgelere ulaşıldı.

6 şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 16 şüpheliden 1’i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Burada şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 şüpheli hakkında elektronik kelepçe takmak sureti ile adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, polis ekipleri firarı olan 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi.