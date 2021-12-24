İkiz bebekleri kaza ayırdı

Adıyaman’da önceki gün hafif ticari aracın takla atması sonucu ağır yaralanan ikiz bebeklerden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, K.B. idaresindeki 02 SA 640 idaresindeki Fiat marka hafif ticari araç, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu Doyran köyü yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atmıştı. Meydana gelen kazada Fatma Bilir, Esma Bilir, Ali Bilir, henüz 2,5 aylık oldukları öğrenilen ikiz Muhammed Yusuf Bilir ile Fidan Hümeyra Bilir yaralanmış ve yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan 2,5 aylık ikiz bebeklerden Fidan Hümeyra Bilir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fidan Hümeyra Bilir’in cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.