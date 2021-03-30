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İkitelli’de ayakkabı fabrikasında yangın paniği

İkitelli"de sanayi sitesinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği fabrikadaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Asayiş 30.03.2021, 01:50
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İkitelli’de ayakkabı fabrikasında yangın paniği

İkitelli"de sanayi sitesinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği fabrikadaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 00:45 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Mahallesi Aykosan Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanların yükseldiği fabrikadaki yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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