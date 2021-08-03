İkitelli Sanayi sitesinde korkutan yangın: 1 itfaiye eri dumandan etkilendi

Başakşehir İkitelli’de bulunan Atatürk Oto Sanayi sitesindeki bir işyerinin çatısında yangın çıktı. Yangın 6 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, çalışmalar sırasında bir itfaiye eri ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi sitesindeki bir işyerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi 20. Sokak üzerinde bulunan işyerinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinin çatısındaki yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Sultangazi ve Bahçelievler ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokak içerisine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

1 itfaiye eri dumandan etkilendi

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri dumandan etkilenerek fenalaştı. İtfaiye erine ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen itfaiye erini hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.