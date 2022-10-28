İkitelli Esenler Sanayi Sitesi’ndeki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

İkitelli Esenler Sanayi Sitesi’nde 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı iş yeri patlamasına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başakşehir İkitelli Esenler Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan patlamaya ilişkin ekiplerin çalışmaları devam ederken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.