İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki patlamanın yaşandığı işyeri dronla görüntülendi.

İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken, patlamanın yaşandığı işyeri dronla görüntülendi.