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İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki patlamanın yaşandığı işyeri dronla görüntülendi

İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki patlamanın yaşandığı işyeri dronla görüntülendi.

Asayiş 28.10.2022, 11:19
İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki patlamanın yaşandığı işyeri dronla görüntülendi

İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki patlamanın yaşandığı işyeri dronla görüntülendi.

İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken, patlamanın yaşandığı işyeri dronla görüntülendi.

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