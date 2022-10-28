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İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Asayiş 28.10.2022, 10:21
İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.