İkitelli de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin cesedi adli tıp morguna kaldırıldı

İkitelli de meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybeden Fatih Önür’ün cansız bedeni cenaze nakil aracı ile adli tıp morguna kaldırıldı. Polis patlamanın gerçekleştiği sokakta bulunan binaların çatısında incelemede bulundu.

İkitelli Esenler Sanayi sitesinde meydana gelen patlamada bir kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yaşamını kaybeden Fatih Önür’ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze nakil aracı ile adli tıp morguna kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği sokakta bulunan binaların çatısında olay yeri inceleme ekipleri inceleme de bulundu. Öte yandan olayla ilgili tahkikat sürüyor.