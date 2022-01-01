İkinci kattaki odasının balkonundan düşen şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde özel bir yaşlı bakım merkezinde yalan şahıs 2’nci kattaki odasının balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2369 sokak üzerindeki özel bir yaşlı bakım merkezinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. isimli şahıs yaşlı bakım merkezinde kaldığı 2’nci kattaki odanın balkonundan büyük bir gürültü ile bahçeye düştü. Bakım merkezi yetkililerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbar üzere bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından da yapılan olay yeri incelemelerinin ardından şahsın cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa S.’nin ikinci kattan atlayarak yaşamına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.