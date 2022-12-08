İkinci Kadir Şeker davasında mahkeme eşini ve kızını bıçaklayan sanığın akıl sağlığının araştırılmasını istedi

Eskişehir’de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan yabancı uyruklu Abdulkadir A. ve kavgaya müdahale etmek isterken onu bıçakla yaraladığı iddia edilen Tolga Daşkıran’ın yargılandığı davada mahkeme, eşi ile kızını bıçaklayan sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair adli tıp raporu alınmasına karar verdi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasın tutuklu sanık Abdulkadir A. ile taraf avukatları katıldı. Sanık Abdulkadir A., duruşmada önceki beyanlarını tekrarla uzun süredir tutuklu bulunduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Sanığın eşi Shahnaz N. ve kızı Nasım Gol A. önceki celsede kendilerine bıçakla saldıran sanıktan şikâyetçi olmadıklarını, davaya katılma taleplerinin bulunmadığını söylemişlerdi. Mahkeme heyeti sanığın suçta gerçekleştirdiği eylem nedeniyle akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair adli tıp kurumundan rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma Şubat ayına ertelendi.

22 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Abdulkadir A. ve tutuksuz yargılanan Tolga Daşkıran hakkında hazırlanan iddianamede sanık Abdulkadir A. hakkında, kızı Nasım Gol A’yı ve kavga esnasında kendisini engellemeye çalışan Hüseyin Şahin’i bıçakla ‘kasten yaralamaktan’ 8 aydan 2 yıla kadar, eşi Shahnaz N’ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Olayın geçmişi

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’nde yabancı uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shahnaz N. (47) ve kızı Nasım Gol A. (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A., üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (19) ve arkadaşları kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti. Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir A.’yı yaraladı. Arkadaşı Tolga Daşkıran’a yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Ş. ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shahnaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasım Gol A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Tolga Daşkıran ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanan Tolga Daşkıran cezaevine gönderildi. Tolga Daşkıran avukatının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheli Abdulkadir A. ise 6 gün sonra tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.