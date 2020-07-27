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İkinci el araç satışı dolandırıcısı 3 kadın tutuklandı

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞININ YAPILDIĞI İNTERNET SİTELERİNDE SAHTE HESAP AÇMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK YAPTIĞI SUÇLAMASIYLA ARANAN 3 KADIN YAKALANDI. 133 İLE 143 YIL ARASINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI BULUNDUĞU ÖĞRENİLEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI.

Asayiş 27.07.2020, 14:48
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İkinci el araç satışı dolandırıcısı 3 kadın tutuklandı

İkinci el araç satışının yapıldığı internet sitelerinde sahte hesap açmak suretiyle dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla aranan 3 kadın yakalandı. 133 ile 143 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenilen şüpheliler tutuklandı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmada, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapıldığı, şüphelilerin otomobil satışı yapılan internet sitelerinde sahte hesap oluşturarak ilan verdikleri ve alıcılardan kapora aldıktan sonra satışı gerçekleştirmedikleri belirlendi. Türkiye genelinde toplam 56 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 11 kişi için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.

Polis ekipleri harekete geçti ve şüphelileri yakaladı

Alınan bilgiler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan 11 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 133 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahsın İzmir’de saklandığı belirlendi. Firari hükümlü, önceden tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Aranan hükümlülerden S.K.’nin ise Aydın’ın Söke ilçesinde saklandığı tespit edildi. S.K., teknik ve fiziki takibin ardından Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ekipler, 143 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T’nin ise sürekli adres değiştirdiğini, Hatay’da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan erkek arkadaşını sık sık ziyarete gittiğini belirledi.Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Y.T’yi Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenledikleri operasyon sonucu bir evde yakaladı.

Tutuklandılar

Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer kişilerin yakalanması için yurt genelinde çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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