İki yıldır kayıp olan kızlarının bulunması için oturma eylemi başlattılar

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi, kızlarının bulunması için Tunceli Valiliği önünde başlattıkları oturma eylemini sürdürüyor.

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde erkek arkadaşı Zainal Abarakov’un çalıştığı kafeden ayrılarak minibüse binen ve en son Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan o tarihten beri haber alınamıyor. Kaybolmasının ardından intihar ettiği söylenen ve Uzunçayır Barajında yapılan tüm aramalara rağmen sonuç alınamayan Gülistan Doku’nun ailesi, kızlarının akıbetini öğrenmek için Tunceli Valiliği önünde oturma eylemi başlattı.

Elinde kızının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anne Bedriye Doku, yarın kızının kaybolmasının ikinci yılı olduğunu belirterek, “İlk gün nasılsa bugün de öyle, sanki benim kızım kuş oldu uçtu. Buhar oldu uçtu buradan. Benim kızımın başına ne geldi. Gülistan’ı kuştan, demirden, taştan, topraktan, insandan sordum kimse bana cevap vermiyor. Benim kızımın başına ne geldi bana söyleyin. Ben bir anneyim" dedi.