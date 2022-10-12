İki üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü hakim karşısına çıktı

Uşak’ta iki üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü, bugün görülen dava ile hakim karşısına çıktı. Araç sürücüsü marketten 3 bira alıp içtikten sonra eve gittiğini, evden teyzesine giderken kaza olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümlerine sebep olan alkollü sürücü bugün Uşak 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ile hakim karşısına çıktı. Davaya tutuklu sanık H.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken hayatını kaybeden öğrencilerin yakınları da davaya katıldı. Kaza günü bir marketten birkaç bira alıp içtikten sonra eve gittiğini ve sonrasında teyzesine gitmek için tekrar yola çıktığını anlatan H.K., sonrasında yine 2 şişe bira aldığını ama içmediğini belirtti. Huzurpark yakınlarında 180 km hızla giderken fotoğraf çektiğini, sonrasında telefonu yana bıraktığını ve bir daha telefona bakmadığını da söyleyen H.K., “Kuzey Çevre Yolu’ndaki ışıklarda duracak kadar yavaşladım. Işık, kırmızıdan yeşile dönmüştü. Daha sonra hızımı 110 ya da 120 kilometreye sabitledim" dedi.

Kazanın yaşandığı bölgeye geldiğinde bir karartı fark ettiğini söyleyen H.K, "Yaya olduğunu anladım. Fren yapıp sağa manevra yaptım. Sonrasında kaza oldu. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Ailelerinden özür diliyorum." diye konuştu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Sude Ürer’in annesi Sevtap Balkancı ise kızının hayalleri olduğunu, kendisinin ciğerinin yandığını ve H.K.’nın en ağır şekilde yargılanmasını talep ettiğini söyledi.

Kazanın yaşandığı sırada karşı şeritte yürüdüğünü söyleyen tanık B.U. ise "100-150 metre geriden aracın hızla takla atarak geldiğini gördüm. Daha sonra araç akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durdu. Aracın yanına koştum. Yolda cesetler olduğunu fark ettim. Koşarken araca yakın bir noktada yerde bir telefon olduğunu gördüm ve bakmadan çantama koydum. Araç sürücüsünün yanına geldim. Bir süre konuştuktan sonra kimi aramamı istersin diye sordum. Bir avukat arkadaşını aramamı söyledi. Çantamdan telefonu çıkarıp ekranını açtığımda son mesajlaşmalarını gördüm. Aracın 180 kilometre hızda olduğunu gösteren fotoğrafı bu arkadaşına atmıştı. Daha sonra bunları kendi telefonumla çekip, emniyet güçlerine teslim ettim" diye konuştu. Taraf avukatlarının konuşmasının ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Avukatların mütalaaya ilişkin ek süre talep etmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.