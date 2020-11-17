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İki tırın arasında sıkışan otomobil hurdaya döndü

Şanlıurfa’da iki tırın arasında sıkışan otomobil demir yığınına dönerken otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Asayiş 17.11.2020, 14:25
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İki tırın arasında sıkışan otomobil hurdaya döndü

Şanlıurfa’da iki tırın arasında sıkışan otomobil demir yığınına dönerken otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale yolunun çevreyolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AFA 327 plakalı Tata marka otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Ali K.’nın kullandığı 01 AAB 730 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Mahmut K.’nın kullandığı vinç taşıyan BMC marka tır da otomobile arkadan çarptı. İki tırın arasında sıkışan otomobil demir yığınına döndü. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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