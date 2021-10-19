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İki tır şoförünün inatlaşması kaza getirdi

Ankara'da birbirlerine yol vermemek için inatlaşan iki tır sürücüsü kazaya neden olurken, tehlikeli anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Asayiş 19.10.2021, 10:30

Olay, öğle saatlerinde İstanbul-Ankara yolu Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine ilerlemekte olan iki tırın sürücüsü, birbirlerine yol verme konusunda inatlaştı. Yolun iki şeridini kapatıp yan yana ilerleyen iki tırın dorseleri zaman zaman birbirine temas etti.

Trafiği tehlikeye sokan iki sürücünün inatlaşması uzun süre bu şekilde devam etti. Kapalı dorseli tırın sürücüsünün direksiyonu diğer tırın önüne kırmasıyla inatlaşmanın sonucu kazayla son buldu. Tırların çarpışma anı arkadan gelen bir otomobil içerisindeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

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