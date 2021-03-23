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İki taraf arasında baltalı kavgaya polis müdahalesi

Zonguldak’ta iki kişi arasında çıkan baltalı kavgaya polis müdahale etti.

Asayiş 23.03.2021, 21:24
İki taraf arasında baltalı kavgaya polis müdahalesi

Zonguldak’ta iki kişi arasında çıkan baltalı kavgaya polis müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Ferhat Y. ve Osman D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre taraflardan biri diğerine baltayla saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Olay yerine gelen bekçi ve polis ekipleri şahıslara müdahale ederek ifadesi alınmak üzere karakola getirdi. Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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