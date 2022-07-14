İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesi D-100 Karayolu’nda aynı istikamette seyir halinde olan 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kadın yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesi D-100 Karayolu Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan O.A. idaresindeki 61 AV 927 plakalı Peugeot marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan H.K. idaresindeki 54 TL 899 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerdeki E.A ve H.K. isimli 2 kadın yolcu yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza neticesine tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.