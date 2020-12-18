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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i bebek toplamda 3 kişi yaralandı
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek toplamda 3 kişi yaralandı.
Asayiş 18.12.2020, 13:14
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek toplamda 3 kişi yaralandı.Kaza, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 BJ 379 plakalı Toyota marka otomobil ile 54 KZ 782 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazada 1’i bebek toplamda 3 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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