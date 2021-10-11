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İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis’te iki otomobilde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 11.10.2021, 18:23
Bitlis’te iki otomobilde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılarına yönelik Bitlis-Baykan karayolu Sarıkonak köyü mevkiinde şok yol kontrol uygulaması icra etti. Uygulamada iki otomobilde 2 araç sürücüsü ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınırken, 29 göçmenin işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği belirtildi.