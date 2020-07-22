İki otomobil sokak arasında çarpıştı: 2’si çocuk 5 hafif yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sokak arasında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi hafif yaralandı. Kazaya müdahale eden polis ekipleri ise yaralıların hastaneye kaldırılması sonrasında, maske takmayarak sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaza, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Şifa Sokak ile Şehit Cevdet Özdemir Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 54 D 7487 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 TE 850 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 3’ü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2’si ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında araçlardan yakıt sızma ihtimaline karşı ise olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye erleri gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Öte yandan, yaralıların hastanelere kaldırılmasının ardından kaza yerine gelen vatandaşları ise, polis ekipleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.