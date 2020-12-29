Son Dakika
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Asayiş 29.12.2020, 18:20
Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Göktürk Caddesi Kavşağı’nda meydana geldi. K.A. idaresindeki 78 SJ 708 plakalı Opel marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen P.G.Ö. idaresindeki 34 BY 0356 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada 34 HY 0356 plakalı otomobilde bulunan E.A. (30) ve D.D. (34) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
14°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Antalyaspor
|14
|17
|15. Sivasspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü