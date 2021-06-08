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İki otomobil karşılıklı drift yaptı, tehlikeli anlar kameraya yansıdı
Konya’da iki otomobilin karşılıklı drift yaptığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Asayiş 08.06.2021, 14:47
Konya’da iki otomobilin karşılıklı drift yaptığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, iki otomobil sanayi içerisinde karşılıklı olarak drift yaptı. Tehlikeli görüntülerin oluştuğu olayda çevredekiler de otomobilleri izleyerek cep telefonuna kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan drift videosu görüntülerinin ardından, polis ekipleri de konuyla ilgili çalışma başlattı.