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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye erlerince kurtarıldı.

Asayiş 24.05.2021, 18:44
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye erlerince kurtarıldı.

Kaza, Hendek ilçesi Sukenarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı Volkswagen marka otomobil ile 41 HF 711 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan A.D. (23), S.V. (54), G.K. (23) ve Y.V. (57) ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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