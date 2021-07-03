İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda 2 otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Muharremler köyü Bekiroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Seyit Karademir idaresindeki Renault marka 67 UA 715 plakalı araç ile sürücüsü öğrenilemeyen Mazda marka 35 KCZ 33 plakalı araç yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç savruldu. Olayı görenler 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Muhammet Karademir, Ayşe Karademir, Mehmet Karademir, Mustafa ve Seyit Karademir kazada yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk tedavisini yaptığı ve Muhammet Karademir’in durumunun ağır olduğu kazada diğer yaralılar ambulanslarla Devrek ve Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.