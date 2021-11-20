İki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Samandağ- Antakya karayolu üzerinde bulunan Kuşalanı Mahallesinde meydana geldi. C.R’nin hakimiyetindeki 31 RAY 66 plakalı otomobil ile M.K’nın 31 AAG 354 plakalı otomobil kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde yaralan 4 kişi olay yerindeki müdahalenin ardından Samandağ Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken otomobillerin kaldırılmasıyla trafik tekrardan normale döndü.

(ALC