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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 14.09.2021, 00:13
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Beşbinevler Mahallesi 67. Sokak 115. Cadde de meydana geldi.

U.Ö. idaresindeki 78BP006 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.Ö. yönetimindeki 78 AAR 956 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada E.Ö., Ç.A.Ö. ve Ç.U.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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