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İki otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Kültür Mahallesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Asayiş 23.07.2021, 01:11
İki otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı
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DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Kültür Mahallesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı ile Rasim Betir Paşa kavağında meydana geldi. A. T. idaresinde ki 81 AAK 512 plakalı otomobil ile M. A. idaresinde ki 81 AK 820 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, M. A.’nın kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak durdu. Trafik kazasında A. T.’nin kullandığı araç içerisinde bulunan A. K., G. G. ve A. K. yaralandılar. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Kaza yapan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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