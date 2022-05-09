İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Çakırözü çaddesi Şelale istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyü istikametinde seyir halinde bulunan Mehmet T. idaresindeki 35 AH 7843 plakalı motosiklet ile Ali D. idaresindeki 03 SD 973 plakalı motosiklet kaga kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Ali D. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen şahıs yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve trafik ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralanan Ali D.’nin ayağında kırık olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.