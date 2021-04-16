İki motosiklet böyle çarpıştı...Çarptığı sürücü acı içinde kıvranırken kaçtı

Bursa’da iki motosiklet çarpıştı, kazada sürücülerden biri yerde kıvranan diğer sürücüyü orada bırakıp motoruna atlayıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Evinden iş yerine gitmek için hareket eden kurye Yavuz Akarsu, yan yoldan çıkan diğer motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kurye motorundan uçarak beton zemine çakıldı. Kazanın etkisiyle Akarsu’nun bacağı 3 yerinden kırıldı.

Kuryenin yerde kıvrandığını gören diğer motorcu yerde acı içinde kıvranan kuryeyi orada bırakıp arakasına bakmadan motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Kendisine çarpıp yaralamasına sebep olan sürücünün kaçtığını yaralı haliyle haber veren kurye, vatandaşlardan diğer sürücüyü yakalamasını istedi. Vatandaşlar kaçan sürücüyü yakalamak için koştu ama yakalayamadı. Kaza ve motosiklet sürücüsünün kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kirada oturduğunu kazadan dolayı ayağının kırılması sebebiyle 4-5 ay çalışamayacağını ifade eden Yavuz Akarsu, "Evden iş yerine doğru hareket ettim. Yolda ilerlerken yan yoldan çıkan ve "dur" tabelası olmasına rağmen durmayan diğer bir kuryeyle çarpıştım. Çarpışmanın etkisiyle beton zemine çakıldım. Ayağım 3 yerinden kırıldı. Ben yerde acı içinde kıvranırken, diğer motorcu arkasına bile bakmadan kaçmış, ben yokken tutanak tutulmuş. Kazada yüzde elli elli suçlu bulunmuşuz. Kazada sürücü olarak başka biri yazılmış, hakkımı sonuna kadar arayacağım. Kazadan sonra beni kimse arayıp sormadı" dedi.