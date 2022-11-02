İki maden işçisinin öldüğü kaçak madenin sahibine 6 yıl 8 ay hapis

Zonguldak’ta iki maden işçisinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki kazadan sonra tutuklanan ocak sahibi Mustafa K. hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye geçen geçen 25 Şubat günü Gelik beldesine bağlı Dağbaca mevkisinde kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte Ümit Kurt ve Kadir Ulama hayatlarını kaybetti.

Daha önce kaçak göçmenlerin çalıştığı tespit edilince patlatılarak kapatılan ocağa yeniden girerek açmaya çalıştıkları tespit edilen Kadir Ulama ve Ümit Kurt’un ölümüne ilişkin ocak sahibi olduğu iddia edilen Mustafa K. ve M.U. hakkında soruşturma başlatıldı.

Olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerden Mustafa K. “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde M.U. ile birlikte hakim karşısına çıktı.

Tutuklu Mustafa K. ise 8 ay boyunca hapiste kaldığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü. Mahkeme, Mustafa K. için bilinçli taksir hükümlerini uygulayarak 8 yıl hapis cezası verdi. Ancak cezasında takdir indirimiyle 6 yıl 8 aya indirildi. M.U.’nun da beraatine karar verildi.