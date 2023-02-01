İki kişiyi öldüren 70 yaşındaki sanık, 2 kez müebbet hapse çarptırıldı

Başkent’te kendisini dolandırdığı iddiasıyla eski ortağı ile alacaklısını öldüren, bir kişiyi de yaralayan 70 yaşındaki sanık, iki kez müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık Sinan Bayat ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, önceki celsede dosyaya sunulan esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için sanık Bayat’a söz verdi. Maktul Hicabi Çınar ile emlakçılık yaptıklarını belirten Bayat, kendisini dolandırdığını düşündüğü için ortaklığı bitirdiğini aktardı.

Hicabi Çınar’ın, Yalova’dan kendisine daire alacağını söyleyerek para aldığını ancak ne söylenen daireyi ne de parasını geri alabildiğini belirten Bayat, "Buna rağmen bir süre sonra ofis açmak için Hicabi Çınar yine benden borç para aldı ama istememe rağmen parayı geri vermeyince ben de ona sıktım" ifadelerine yer verdi.

"Sinirlendim, 2 el Mürsel’e, 2 el de Erdoğan’a ateş ettim"

Kendisini daha önce dolandırdığını iddia ettiği S.T. ile maktul Mürsel Acar’ı aramaya başladığını anlatan Bayat, S.T.’nin şehir dışında olduğu bilgisine ulaşınca, Ankara’da olduğunu öğrendiği Acar ile buluştuğunu söyledi. Bir dönem inşaat işi yaptıkları Acar’ın isteği üzerine eşinin adına kayıtlı evini ipotek ettirip kredi aldıklarını söyleyen Bayat, şunları söyledi:

"Mürsel, krediyi ödemeyince ev icradan satıldı. Hicabi’yi öldürdükten sonra Mürsel’den paramı almak istedim. Banka hesaplarım da bloke olduğu için Erdoğan Çakmak’ı aradım. ’Parayı alınca senin hesaba yatırırız’ dedim. Erdoğan ile Mürsel’in yanına gittik. Mürsel parası olmadığını söyledi. Bu sırada telefonda balon patlatma oyunu oynuyordu. Erdoğan ile gülüyorlardı. Ben de sinirlendim, 2 el Mürsel’e, 2 el de Erdoğan’a ateş ettim."

Mürsel Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Erdoğan Çakmak’ın ise yaralandığını söyleyen Bayat, cinayetleri işlemek zorunda bırakıldığını savundu. Heyet; sanık Bayat’ı, Hicabi Çınar ve Mürsel Acar’ı "kasten öldürmek" suçundan iki kez müebbet, Erdoğan Çakmak’ı ise "kasten öldürmeye teşebbüsten" 12 yıl hapse çarptırdı.

Hakkında takdiri indirim yapılmayan Bayat’ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.