İki kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde otomobilden açılan ateşle iki kişiyi yaralama olayına karışan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İki gün önce ilçe merkezinde Cami Caddesi’nde yürüyen Kemal T. (23) ile Eşref B.’nin (41) otomobilden açılan ateşle yaralanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerini ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler olaya karışan saldırganların N.C.Ç., G.T. ve B.Ö. olduğunu belirledi. Polis merkezine gelerek teslim olduğu öğrenilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.