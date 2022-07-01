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İki kişinin öldüğü kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı

Karabük’te, iki kişinin ölümüne neden olan kazaya karışan Karabük Valisi Fuat Gürel’in oğlu Ali Emre Gürel tutuklandı.

Asayiş 01.07.2022, 12:23
İki kişinin öldüğü kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı

Karabük’te, iki kişinin ölümüne neden olan kazaya karışan Karabük Valisi Fuat Gürel’in oğlu Ali Emre Gürel tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gürel, Safranbolu-Karabük karayolu Bulak Kavşağında 45 B 5576 plakalı otomobili ile Bulak’tan Karabük istikametine giden Salih Portakal (71) yönetimindeki 78 AH 435 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Salih Portakal ile eşi Behiye Portakal (69) olay yerinde hayatını kaybederken, Gürel’in yanındaki Bedirhan Erdoğan (20) da yaralandı. Kaza sonrası savcılığa sevk edilen Gürel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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