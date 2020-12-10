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İki kişinin öldüğü kavganın dehşet anları güvenlik kamerasında

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir iş yerinde çıkan 2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı kavga anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 10.12.2020, 11:09
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İki kişinin öldüğü kavganın dehşet anları güvenlik kamerasında

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir iş yerinde çıkan 2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı kavga anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, 8 Aralık Salı günü Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahipleri ile karşı grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada karşılıklı silahlar ateşlendi. Olay esnasında Enes Güney, Fatih Sunman, M.Y. ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Enes Güney ve Fatih Sunman sevk edildikleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Güney ve Sunman dün Hendek ilçesinde kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Tartışma ve silahların ateşlendiği anlar kamerada

Silahlı kavganın yaşandığı iş yerinde bulunan güvenlik kamerasınca, olay anı saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; iki taraf arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, tarafların birbirlerine silah çekerek ateş ettikleri anlar yer aldı.
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