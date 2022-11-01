İki kişi motosikleti çaldı

Adana’da iki kişinin motosikleti çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, polis her yerde hırsızı arıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, 30 Ekim gecesi saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 427 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim Temel’in evinin önündeki motosiklet, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Temel’in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerden birinin gözcülük yaptığını, diğerinin ise motosikleti çaldıktan sonra iterek götürdüğünü belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Temel, motosikletinin parçalara ayrılmadan bulunabilmesi için yetkililerden yardım istedi.