İki kişi hortumu, diğerleri de iki kişiyi tuttu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yakılan mangaldan çıkan alevler bir evi kül etti. Sıcak anların yaşandığı yangına müdahale anında ise duvarın üstündeki iki kişi hortumu, diğerleri de iki kişiyi tuttu.

Olay, Gaziantep’in İslahiye ilçe merkezinde bulunan Fevziçakmak Mahallesi’nde 2 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Yemek yapmak için yakıldığı öğrenilen mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, bir anda yangına neden oldu. Yangını fark eden ev sahibi Elif K., itfaiyeden ve çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Sıcak anlar yaşandı

Olay yerine itafiye ekipleri gelene kadar komşular ise yangına müdahale etmek için yoğun çaba sarf etti. Vatandaşlar bahçe hortumu ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Suyun yetersiz olduğunu fark eden vatandaşların çaresiz kaldığı bir anda ise itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İstinat duvarında bulunan iki kişi ise itfaiye ekiplerine seslenerek, hortumu vermelerini istedi. İtfaiye erleri ise hızla hortumu araca bağlayarak, istinat duvarının üzerinde bulunan vatandaşlara uzattı

Hortumu alan vatandaşlar, ekiplerden bir an önce suyu açmalarını isterken ekipler ise suyun tazyikli olacağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uyarılar ardından istinat duvarı üzerinde bulunan 2 kişi sıkı sıkı hortumu kavrarken, zeminde bulan vatandaşlar ise bu hortumu tutan 2 kişiyi bacaklarından ve belinden kavrayarak tuttu. Ekiplerin suyu açması üzerine ise vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Soğutma çalışmasını ekipler yaptı

Yapılan ilk müdahale ile alevler kontrol altına alınırken hazırlıklarını tamamlayan itfaiye erleri ise duvarı tırmanarak, evin damına çıktı. Vatandaşlardan hortumu alan ekipler, alevleri tamamen kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını yürüttü.

Güvercinler son anda kurtarıldı

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların, yangının çıktığı binanın bitişiğinde bulunan binanın çatısındaki güvercinleri salıverdiği öğrenildi. Vatandaşlar son anda güvercinlerin kapısını açarak, güvercinlerin alev ve dumandan etkilenmesini önledi.

Polis geniş güvenlik tedbiri aldı

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yangını ve söndürme çalışmalarını film gibi izlemek isteyen vatandaşları megafon ile uyaran ekipler, şahısların olay yerinden uzaklaşmalarını istedi.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında büyük maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.