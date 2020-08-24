İki kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
DÜZCE’NİN AKÇAKOCA SAHİLİNDE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN 2 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ. VATANDAŞLAR TARAFINDAN DENİZDEN ÇIKARTILAN GENÇLER, AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Akçakoca ilçesinde akşam saatlerinde Limancık sahilinde denize giren Barış D. (21) çeken akıntıya kapıldı. Deniz yüzeyinde batıp çıkmaya başlayan genci gören vatandaşlar, hemen genci denizden çıkarttılar. Sahile çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı. Aynı saatlerde Ayazlı plajında denize giren Bülent K. da dip akıntısına kapılarak denizin dibine doğru batmaya başladı. Bülent K., plajdaki vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı. Sahilde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bülent K., ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından şahıs Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
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