İki katlı evde yangın çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alt katı depo olarak kullanılan iki katlı evde elektrik aksamından çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yağcılar Mahallesi 1377. Sokak’ta bulunan iki katlı evde çıktı. İddiaya göre, alt katı depo olarak kullanılan evde elektrik aksamından yangın çıktı. Ev alevlere teslim olurken, ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.