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İki katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi
ANTALYA'NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 2 KATLI EV KULLANAMAZ HAL GELDİ.
Asayiş 01.09.2020, 13:56
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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanamaz hal geldi.
Yangın Korkuteli’ne bağlı Büyükköy Mahallesi’nde Hakkı Gürbilek’e ait evde başladı. Sebebi henüz tespit edilemeyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arozözler müdahale edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alınabildi. Yangında yaralanan olmazken 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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