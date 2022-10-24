İki katlı ev ve ahır alev alev yandı

Bolu’nun Mengen ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev ve bitişiğindeki ahır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Gökçesu Beldesi Afşar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin A.’ya ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden Cemalettin A. ve ailesi dışarı çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Mengen ve Gökçesu itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan ev ve ahırdaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ahır ve ev kullanılamaz hale geldi.