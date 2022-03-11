İki katlı ev sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Zonguldak’ta iki katlı ev, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğlen saatlerinde Karaelmas Mahallesi Begonya Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Türkmen’e ait iki katlı müstakil binanın giriş katında sobadan sıçrayan kıvılcımlar evdeki eşyaları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili incelemeler sürüyor.