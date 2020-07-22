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İki katlı bina alevler içinde kaldı
BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE İKİ KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN, MAHALLELİYE KORKULU ANLAR YAŞATTI.
Asayiş 22.07.2020, 23:54
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, mahalleliye korkulu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde Merkez Camii’nin yanında olan iki katlı binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını hemen fark eden aile üyeleri, kendilerini evden dışarıya atmayı başardı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Mahalleliye korkulu anlar yaşatan yangın kısa sürede büyüdü. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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