İki katlı ahşap ev ve ahır yangına teslim oldu

Kastamonu’nun merkeze bağlı Göcen köyünde iki katlı ahşap ev ile bitişiğindeki ahır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Göcen köyünde Özkan Güğümcü’ye ait iki katlı ahşap ev ile hemen bitişiğinde bulunan ahırda, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözleri ile Kastamonu İl Özel İdaresi yangın söndürme su tankerleri de destek verdi. Uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında iki katlı ahşap ev ile hemen bitişiğinde bulunan ahır büyük oranda hasar görerek kullanılamaz hale geldi.