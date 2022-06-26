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İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonra 2 katlı ahşap ev alevlere teslim olarak küle döndü.

Asayiş 26.06.2022, 12:28
İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonra 2 katlı ahşap ev alevlere teslim olarak küle döndü.

Olay, İlçeye bağlı Ova köyü küplü mahallesinde Mustafa Akıllı’ya ait 2 katlı ahşap evde sabaha karşı yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve Özel İdareye ait su tankeri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin de takviye olarak gittiği yangında, ahşap ev tamamen yanarak kül oldu.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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