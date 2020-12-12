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İki kardeş 1 hafta arayla virüse yenik düştü
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Ayhan ve Özkan Ekinci isimli iki kardeş, 1 hafta arayla korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Asayiş 12.12.2020, 14:52
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Ayhan ve Özkan Ekinci isimli iki kardeş, 1 hafta arayla korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi’nde yaşayan 64 yaşındaki Ayhan Ekinci 17 gün önce rahatsızlanarak korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Ekinci, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekinci’den 2 gün sonra Mevlana Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki kardeşi Özkan Ekinci’de aynı belirtilerle rahatsızlanarak hastaneye gitti. Abisiyle aynı kaderi paylaşan Ekinci’nin de, test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı. Tedavileri iyiye doğru giden kardeşlerden Ayhan Ekinci, bir anda fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ekinci, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti. Abisinin vefatından 1 hafta sonra ise, hastanede tedavi gören kardeşinden acı haber geldi. Ayhan Ekinci’nin kardeşi Özkan Ekinci de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak korona virüse yenik düştü. Ekinci kardeşlerin cenazesi Pelitli Mezarlığı’na defnedildi. Öte yandan Özkan Ekinci’nin oğlu Abdullah Ekinci’nin AK Parti Gençlik Kolları’nda görevli olduğu öğrenildi.
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