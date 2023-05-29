İki kadın ev sahiplerinin korkulu rüyası oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki kadın, eşyalı olarak kiraladıkları evde, 1 yıl boyunca sadece 3 aylık kira bedelini ödeyerek oturdu. Yurt dışında yaşayan ev sahibi, bunun üzerine hukuki süreç başlatarak evin tahliyesini isterken, kararı öğrenen iki kadın iddiaya göre evden çıkarken bütün eşyalara zarar verdi.

İsviçre’de yaşayan Melih Cevizoğlugil (55), 6 yıl önce yatırım yapmak amacıyla Kuşadası’nın Değirmendere Mahallesi’nde bulunan bir siteden lüks ev satın aldı. Ek gelir elde etmek isteyen Cevizoğlugil, evinin içerisini, kiraya vermek amacıyla yeni eşyalarla donattı. İddiaya göre; kendisini hukuk fakültesi öğrencisi olarak tanıtan bir kadın, annesi olduğunu söylediği başka bir kadınla birlikte geçen yıl aylık 6 bin lira bedelle daireyi kiraladı. Bir yıl boyunca evde oturan iki kadın, sadece 3 ay kira ödeyince ev sahibi hukuki süreç başlatıp, dairenin tahliyesini istedi. Mahkemenin verdiği tahliye kararıyla kiracıları evden çıkarmanın sevincini yaşayan Cevizoğlugil, 1 yılın sonunda içeriye girdiğinde kendisini şok eden manzarayla karşılaştı. İddiaya göre kiracılar, evde bulunan bütün eşyalara zarar verdi. İki kadının, Cevizoğlugil’in evinden çıktıktan sonra da kiraladıkları başka bir evdeki eşyaların bazılarını çaldıkları, bazılarını da kırdığı ileri sürüldü.

Hayatının şokunu yaşadı

Hayatının şokunu yaşadığını belirten ev sahibi Melih Cevizoğlugil, "Kendilerini anne ve kız olarak tanıttıkları için güvenip, evimizi kiraya verdik. İlk 3 ay kiramızı ödediler ancak sonra sorunlar başladı. Kalan aylarda paramı alamadım. Üstelik elektrik faturalarını da ödememişler. Yaklaşık 200 bin lira zararım var. Tüm bunlar yetmezmiş gibi 1 yılın sonunda evimi tahliye ettiklerinde içerideki bütün eşyalara zarar vermişler. Koltukların kumaşlarını jiletle kesip, duvarları delmişler. Dolapların kapılarını kırmışlar. Şofben ve çamaşır makinesinin kablolarını kesmişler. Sandalyelere zarar verip, perdeleri sökmüşler. Şok içerisindeyim, ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

İki kadının, Cevizoğlugil’in evinden çıktıktan sonra Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan bir başka eşyalı evi kiraladığı ve bu evde de bir süre kalan ikilinin, yine kirayı ödemediği ileri sürüldü. Ev sahibi ise avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurup, tahliye sürecini başlattı.

Evi iki kadına kiraya veren emlak danışmanı E.A., “Evden kaçar gibi ayrıldılar, giderken yanlarında eve ait olan bazı eşyaları götürmüşler. Ödenmeyen elektrik faturaları bulunuyor. Bana da hakaret içeren bazı mesajlar yolladılar” diye konuştu.