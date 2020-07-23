İki işçinin ölü bulunduğu soruşturmada uyuşturucu ele geçirildi
FİRARİ ŞÜPHELİLERİN BAHÇELERİNE EKİLMİŞ HALDE 157 KÖK KENEVİR VE 2 KİLOGRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Salim ve Soner Çatma isimli inşaat işçilerinin öldürüldüğü olayda, firari şüphelilerin bahçelerine ekilmiş halde 157 kök kenevir ve 2 kilogram bonzai tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde inşaat işçiliği yaptıkları öğrenilen Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma, tadilat yaptıkları evin yakınlarındaki ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde bulundu. Jandarma ekiplerinin soruşturmasında 8 şüpheliden yakalanan 5’inin işlemleri sürüyor. Olayın firarisi S.A. ve babası İ.A. ise akrabaları S.K.’yi arama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan S.A. ve babası İ.A.’nın ektiği 157 kök kenevir bitkisi ile 2 kilogram bonzai tabir edilen uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ölü bulunan işçilerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
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