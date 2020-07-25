İki inşaat işçisinin öldürüldüğü cinayetin ardından silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde amcaoğlu olan iki inşaat işçisinin öldürüldüğü olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile uyuşturucu madde ve tüfekler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde Soner ve Salim Çatma isimli iki inşaat işçisinin öldürüldüğü olayın ardından jandarma ekipleri soruşturmasını derinleştirdi.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet 9 mm tabanca, tabancaya ait (36) adet 9 mm fişek ile S.A. ve İ.A. isimli şüphelilere ait bin 410 adet Extacy uyuşturucu hap, 40 gram Metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.