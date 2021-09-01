İki ilçede otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

İzmir’in Aliağa ve Urla ilçelerinde otluk alanlarda çıkan yangınlar, ekiplerin erken müdahalesi sonucu kısa zamanda söndürüldü.

Aliağa ilçesindeki yangın Çaltılıdere mevkiinde bulunan orman dışı otluk alanda çıktı. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve 6 arazöz müdahale etti. Urla ilçesindeki yangın ise Denizli Mahallesi mevkiindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su tankeri ile alevlere müdahale edildi.

Ekiplerin erken müdahalesiyle kısa zamanda yangınlar kontrol altına alınırken bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.